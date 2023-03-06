Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüştü! İşte son dakika açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek için saat 14=00'te toplanması beklenen Millet İttifakı liderleri toplantıyı bir saat erteledi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'e gitti. İki Başkan çıkışta açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...
Ankara'da adaylık trafiği baş döndürüyor. Saat 14:00'te Millet İtitfakı liderleri Meral Akşener'siz toplanıp Kemal kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaya hazırlanırken, saatler 13:30'u gösterdiğinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. İki başkanın ziyareti sürerken, saat 14.00’te başlaması beklenen Millet İttifakı toplantısı saat 15.00’e alındı.
Akşener'i masaya davet ettik
Ziyaret sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şu açıklamaları yaptı:
Ekrem İmamoğlu: Bugün çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş'la ziyaret ettik. Bu görüşmeyi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle ziyaret ettik. Duygularımızı paylaştık.
Mansur Yavaş: Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bunu Akşener'e ilettik. Değerlendirecekler