Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Şanlıurfa'da ağır hasar alan 6 katlı bir bina kendi kendine çöktü. Bina'da CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da olduğu öğrenildi. Son dakika gelimeler geliyor...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da olduğu bina çökerken, ortalık toz duman oldu.

Bölgeye ekipler sevk edilirken, enkaz altında kalan olma ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. Enkaz altından ses alınması üzerine iş makinalarının yardımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.