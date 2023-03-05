Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen! Canlı yayında Ersan Şen'i arayıp teklif etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan kalktıktan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan istediğini alamadı. Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında "İYİ Parti isterse cumhurbaşkanı adayları olabilirim" dedi. Bunun üzerine Ersan Şen'i arayan Akşener, "Ciddi misin" dedi. "Evet" cevabı alan Meral Akşener, Ersan Şen'i Ankara'ya görüşmeye çağırdı...

Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti ancak reddedildi. Cumhurbaşkanı adayı arayışını sürdüren İYİ Parti lideri Akşener, aradığı adayı televizyon ekranında buldu. Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için ekranların kadrolu yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen'i İYİ Parti'nin adayı olarak göstermeye hazırlanıyor.

Ersan Şen 'İYİ Parti'nin adayı olmaya hazırım' dedi

Habertürk TV'deki Olaylar ve Görüşler programının canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Ersan Şen, “İyi Parti teklif ederse aday olur musunuz?” şeklindeki soruya, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz. Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

Canlı yayında telefonla arayıp teklifi yaptı

Canlı yayın sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Prof. Dr. Ersan Şen'i telefonla aradı. Reklam arasında Buğra Kavuncu'ya dönen Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştü. Canlı yayına tekrar dönen Ersan Şen, kendisini İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aradığını belirterek şöyle konuştu:

Akşener 'Adaylık için ciddi misiniz' deyip davet etti

"Sayın Akşener 'Adaylık konusunda ciddi misiniz?' diye sordu. Ben de ciddi olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'Kapımız size açık gelin görüşelim o zaman' dedi. Muhtemelen bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceğiz."

Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum

Faruk Aksoy, "Çağrınız karşılık buldu, Meral Akşener sizi aradı ve çok yüksek bir ihtimalle olumlu bir cevap alacaksınız gibi görünüyor. Sizi tebrik ediyorum, hayırlı olsun" deyince Ersan Şen, "Takdir milletin, takdir davet edenlerin. Ama ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Gandi'nin sözüyle mesaj verdi...

"Rocky Balboa, filminde bir rakip çıkıyor, hiç umursamıyor. Ama sonu nasıl bitiyor biliyorsunuz. Bu film böyle başlar." diyen Ersan şen daha sonra adaylığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra savaşırlar, sonra sen kazanırsın... Mahatma Gandhi. Bitti. Yazsınlar..."