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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili ilk kez konuştu! Altılı Masa hemen bugün tekrar kurulmalı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ismini cumhurbaşkanı adayı olarak sunduğu iki isimden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. "Altılı Masa ayrışma masası değil" diyen İmamoğlu, "Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa onu ikna edeceğiz" dedi.

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'da olan biteni medyadan takip ettiğini belirterek, kendi isminin aday olarak masaya gelmesi ve sonrasında kriz çıkmasıyla ilgili hem Kemal kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener'e çağrı yaptı. Pazartesiye daha 4 gün olduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa onu ikna edeceğiz. Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 1 saat bile uzun süredir. Liderler hemen bugün Altılı Masa'yı tekrar kurmalı" dedi. Meral Akşener'in kendi ismini masaya aday olarak getirmesiyle ilgili "Tek rakibimiz var, bugünkü rejim. Bu rejim binalarımızın sağlamlığını tehdit ediyor, bu rejim çocuklarımızın geleceğini, özgürlüğümüzü tehdit ediyor" dedi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV canlı yayında yaptığı o açıklamalar... 

Kılıçdaroğlu beni aramadı...

- Altılı Masa'da konuşulanları basına düşenler kadar biliyorum. Kişisel olarak beni ilgilendiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir telefon ya da bilgilendirme almadım. İsimlerin verildiğini hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in duruşuyla ilgili basından öğrendiklerim var sadece... 

İçimizde tartışılması rahatsız edici

- Bu konu ilk defa konuşulmuyor. İmamoğlu meselesinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak iktidar kanadının bunu konuşmasını normal buluyorum çünkü yıpratmak istiyorlar.

- Ama bizim arkadaşların olduğu ortamlarda bunun tartışılması normal değil. 'Bu mevzuya bizi mevzuya etmeyin' dedim. 'Ben bu sürecin neferi olmaya talibim" dedi. 

- Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki. Altılı Masa'nın her adayını desteklerim. Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama karar altılı masanındır.

Birinin gönü kırılıyorsa tamir edilmeli

- Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Eğri oturup doğruyu kuracağız. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı Masa'dan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygı duyuyorsa onu gidereceğiz.

Bugün bir araya gelmenize ne mani var

- Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanacağına. Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Bugün bile biraraya gelmenizde mani ne? Kaygıları neden gidermiyorsunuz? Milletin güvenini emanet ettiği insanlar biraraya gelecek. Burada sorumluluk Genel Başkanımla başlar, sayın Akşener ile devam eder.

Memleket meselesi olarak bakıyorum

- İki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır. Başka siyasi unsurların da bize destekleri olmuştur bunu da biliyoruz. Bu iki partinin oturup düşünerek, konuşmadan uzlaşma olmaz. Kaygıları gidereceğiz. Ben çok sesli düşünmeyi, şeffaf konuşmayı seven bir insanım. Ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum.

Süleyman Demirel'in dediği gibi...

- Önümüzde pazartesiye kaç gün var. Ooooo 4 gün var... Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 1 saat bile uzun zamandır. Bu konuyu Pazartesi gününü beklemeden hemen çözmeliler. Bu konunun aşılması konusunda feraset gerekiyorsa o feraset dün güçlü bir şekilde bir araya gelen Genel Başkanımız ve Sayın Akşener'de vardır.

Namus meselesi olarak görüp...

- Bu konuyu oturup çözecekler. 6'lı Masa'yı namus kabul ederek bu süreci tamir edecekler. Bana bir sorumluluk mu düşüyor, oturup konuşmakta bizim de gidereceğimiz, masaya bir çay getirmemiz gerekiyorsa ben de onlardan birisiysem kuş olur uçarım Ankara'ya. Sorun yok.

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