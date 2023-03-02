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Kahramanmaraş'taki 7.6'lık depremin yıkıcı etkisi kamerada

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin etkisi Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Aksu Televizyonu'na ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazarcık merkezli 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli depremde hasarlı çok sayıda bina yıkıldı. İkinci büyük depremin yıkıcı etkisiyle Kahramanmaraş'ta yayın yapan Aksu Televizyonu'nun Dulkadiroğlu ilçesindeki binasında da hasar oluştu.

Deprem anı, televizyon binasındaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kanaldaki yıkım anı ve binanın yanındaki 8 katlı başka bir binanın yıkılmasının yer aldığı görüntülerde, güvenlik görevlisinin de depremden sadece birkaç saniye önce binadan ayrılarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtulması da görülüyor.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, AA muhabirine, 18 yıllık emekleriyle hazırladıkları binanın deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kanalın kentte sektöre basın mensubu yetiştiren bir akademi olarak nitelendirildiğini dile getiren Beyit, şunları kaydetti:

"Bu şehrin tek uydudan yayın yapan kanalıyız biz. Deprem şokunu halen atamadık. Bu görüntüler de bizim elimize daha yeni ulaştı. O gece binanın içerisinde olmasam da bu görüntüler beni o saate götürdü. İlk depremde televizyon binamız sapasağlam kalmıştı. Bu bizi sevindirmişti ama ikinci depreme dayanamadı. Yanımızdaki 8 katlı binanın bizim televizyon binamızın üzerine çökmesi sonucunda binamızın sol tarafı gitti. Çok net bir şekilde güvenlik kameralarında o anlar gözüküyor. Maalesef televizyonumuzun ana beyni olan ana kumandası, stüdyosu, haber dairesi tamamen yerle bir oldu."

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