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İlber Ortaylı, Celal Şengör'ün dedikodusunu yaparken yakalandı! Naci Görür, Celal'den daha iyi...

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayın bittiğini zannedip, sıkı arkadaşı deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün arkasından sallarken yakalandı...

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 şehirde büyük yıkıntıya neden olurken, bu dönemin flaş isimleri deprem uzmanları oldu. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, iki ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile yakın arkadaşı Prof. Dr. Celal Şengör'ün karşılaştırmasını yaptı.

TV 100'de Candaş Tolga Işık, İlber Ortaylı ile yaptığı ve bir bölümüne Celal Şengör'ün de katıldığı programı bitirirken, Naci Görür'le yaptığı röportajın duyurusunu yaptı.

Programın bittiğini zanneden İlber Ortaylı, "Naci Görür bilmişti bu depremi (Kahramanmaraş depremi), bizim Celal'den (Şengör) daha iyi" dedi. O anlar canlı yayında ekrana geldi. 

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