Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedelere fırça attı! Sabote etmeyin dağıtın gitsin, indirin şunları...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeleri azarladı. Bahçeli depremzedelere "Sayın cumhurbaşkanını ve ziyareti sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak! Dağılın gitsin, indirin şunları" dedi. O anlar kameralara yansıdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı'nı rahatsız etmeye hakkınız yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Elbistan'da AFAD'ın kurduğu konteyner kentte inceleme yapan Bahçeli, depremzedelerin taleplerini dile getirmelerine sinirlendi. Depremzedeleri "Sessizlik olacak!" diyerek azarlayan Bahçeli, "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle rahatsız etmeye hakkı yok. Sessizlik olacak, şunları dağıtın gitsin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Bahçeli'nin çıkışına tepki gösteren depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Vatandaş böyle karşılık verdi

Görüntülerde bir depremzede "Sayın Devlet bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diyerek tepki gösterdi.