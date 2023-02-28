BIST 5.226
DOLAR 18,89
EURO 20,04
ALTIN 1.098,51
GÜNCEL

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne şok suçlamalar! Kime 'çüüşşşş' dedi?

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde Saadet Partisi yönetimini adeta topa tuttu. Cübbeli Hoca'nın eleştirilerinden Cihangir İslam ve ilahiyatçı İhsan Eliaçık da nasibini aldı...

Cübbeli Ahmet hoca, Milli Görüş'ün rahmetli lideri Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde bugünkü Saadet Partisi yönetimini adeta topa tuttu. İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın tefsiri ve açıklamaları için de "çüş" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından "Erbakan Hocamızı Rahmetle Yad Ediyoruz Velakin İyi Niyetle Rey Verenleri Tenzih Ederek İfade Ediyorum ki; Bugünkü Saadet Yönetimi Teröristlerle İş Tutarak Erbakan Hocamızın Yolundan Sapmıştır!" notuyla bir video paylaştı. İşte o videodaki açıklamalar...

HDP ve DHKP-C ile birlikteler...

- Erbakan Hoca, önce ahlak ve maneviyat derdi Erbakan Hoca. 

- Şimdiki Milli Görüş, milsiz görüş olmuş. Erbakan Hoca'nın yolundan çıkmışlar. 

- Görüyorsunuz, HDP'yle, DHKP-C ile, İran'la beraber hareket ediyorlar. 

İhsan Eliaçık'a "ohaaa, çüşşş' dedi

- Cihangir İslam'ı milletvekili yaptılar, İslam'dan son derece uzak adam. 

- Şimdi de İhsan Eliaçık'ın tefsirine destek veriyorlar. Diyanet toplattı o tefsiri. Niçin? Çünkü "Nikahsız ilişki zina değildir" diyor. Hoppalaaaa, çüşşş...

- Nikahsız ilişki zina değilse zina ne o zaman? Zina, saldırıp tecavüz etmek mi?  O ayrı bir şey, o zinadan öte bir şey o...

Bunlar saadetsiz adamlar, isimlerine aldanmayın

- Hacısı, hocası gidip bunlara "Erbakan Hoca'nın hatırına bunlara oy veriyor. Erbakan Hoca'nın oğlu var, sen gitmişsin Saadetçilere oy veriyorsun.

- Bunlar saadetsiz adamlar. Bunlar 'içki içilebilir, nikahsız ilişki zina değil' diyen kafaya hizmet ediyor. Lütfen isimlere takılmayalım, Milli Görüş falan...

 - Allah etsin bunları, ıslahı mümkün değilse de milletin gözünden, nazarından bunları düşürsün de Müslümanlar bunlara aldanmasın...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MİT terörist Hasan Güneş'i Türkiye'ye getirdi
MİT terörist Hasan Güneş'i Türkiye'ye getirdi
Vaziyet hiç iyi değil! Her geçen gün kötüye gidiyor son 10 yılın en düşüğü...
Vaziyet hiç iyi değil! Her geçen gün kötüye gidiyor son 10 yılın en düşüğü...
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör saç baş yoldurdu! Cenazeleri defnetmekle övündü
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör saç baş yoldurdu! Cenazeleri defnetmekle övündü
Adıyaman'da İsias Otel enkazının altından gönderilen ses kaydı! Erdoğan 'helallik ' istemişti
Adıyaman'da İsias Otel enkazının altından gönderilen ses kaydı! Erdoğan 'helallik ' istemişti
Cezaevinden çıktı sokak ortasında dehşet saçtı! Defalarca yaraladığı adamın kulağına bıçak sapladı
Cezaevinden çıktı sokak ortasında dehşet saçtı! Defalarca yaraladığı adamın kulağına bıçak sapladı
İzmir'deki deprem anı kamerada! Herkes kaçtı, o oturduğu yerden kıpırdamadı
İzmir'deki deprem anı kamerada! Herkes kaçtı, o oturduğu yerden kıpırdamadı
Kızılay Başkanı Kınık, canlı yayında "Satılan çadırların parasını Ahbap'a iade edin" teklifine böyle yanıt verdi
Kızılay Başkanı Kınık, canlı yayında "Satılan çadırların parasını Ahbap'a iade edin" teklifine böyle yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da 5.6'lık depremde 4 katlı iş merkezinin çökme anı kameraya böyle yansıdı
Malatya'da 5.6'lık depremde 4 katlı iş merkezinin çökme anı kameraya böyle yansıdı
Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi
Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi
Malatya'da ağır hasarlı bina 5.6'lık depremde yıkıldı
Malatya'da ağır hasarlı bina 5.6'lık depremde yıkıldı