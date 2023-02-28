Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne şok suçlamalar! Kime 'çüüşşşş' dedi?

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde Saadet Partisi yönetimini adeta topa tuttu. Cübbeli Hoca'nın eleştirilerinden Cihangir İslam ve ilahiyatçı İhsan Eliaçık da nasibini aldı...

Cübbeli Ahmet hoca, Milli Görüş'ün rahmetli lideri Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde bugünkü Saadet Partisi yönetimini adeta topa tuttu. İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın tefsiri ve açıklamaları için de "çüş" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından "Erbakan Hocamızı Rahmetle Yad Ediyoruz Velakin İyi Niyetle Rey Verenleri Tenzih Ederek İfade Ediyorum ki; Bugünkü Saadet Yönetimi Teröristlerle İş Tutarak Erbakan Hocamızın Yolundan Sapmıştır!" notuyla bir video paylaştı. İşte o videodaki açıklamalar...

HDP ve DHKP-C ile birlikteler...

- Erbakan Hoca, önce ahlak ve maneviyat derdi Erbakan Hoca.

- Şimdiki Milli Görüş, milsiz görüş olmuş. Erbakan Hoca'nın yolundan çıkmışlar.

- Görüyorsunuz, HDP'yle, DHKP-C ile, İran'la beraber hareket ediyorlar.

İhsan Eliaçık'a "ohaaa, çüşşş' dedi

- Cihangir İslam'ı milletvekili yaptılar, İslam'dan son derece uzak adam.

- Şimdi de İhsan Eliaçık'ın tefsirine destek veriyorlar. Diyanet toplattı o tefsiri. Niçin? Çünkü "Nikahsız ilişki zina değildir" diyor. Hoppalaaaa, çüşşş...

- Nikahsız ilişki zina değilse zina ne o zaman? Zina, saldırıp tecavüz etmek mi? O ayrı bir şey, o zinadan öte bir şey o...

Bunlar saadetsiz adamlar, isimlerine aldanmayın

- Hacısı, hocası gidip bunlara "Erbakan Hoca'nın hatırına bunlara oy veriyor. Erbakan Hoca'nın oğlu var, sen gitmişsin Saadetçilere oy veriyorsun.

- Bunlar saadetsiz adamlar. Bunlar 'içki içilebilir, nikahsız ilişki zina değil' diyen kafaya hizmet ediyor. Lütfen isimlere takılmayalım, Milli Görüş falan...

- Allah etsin bunları, ıslahı mümkün değilse de milletin gözünden, nazarından bunları düşürsün de Müslümanlar bunlara aldanmasın...