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Malatya'da 5.6'lık depremde 4 katlı iş merkezinin çökme anı kameraya böyle yansıdı

MALATYA'da 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem 4 katlı iş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı kentte 5 katlı bir iş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

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