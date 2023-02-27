Malatya'da deprem oldu hasarlı binalar çöktü! AFAD şiddetini açıkladı son depremler listesi
MALATYA'DA son dakika deprem oldu. AFAD, Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Gelen son bilgiye göre deprem sırasında hasarlı binalar çöktü.Abone ol
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre deprem 6.96 km derinlikte kaydedildi.
Hasarlı binalar çöktü
Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan bina...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul haritasını açtı tek tek gösterdi! 7.6, 7.5 işte böyle bir deprem bekleniyor