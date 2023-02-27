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Malatya'da deprem oldu hasarlı binalar çöktü! AFAD şiddetini açıkladı son depremler listesi

Malatya'da deprem oldu hasarlı binalar çöktü! AFAD şiddetini açıkladı son depremler listesi

MALATYA'DA son dakika deprem oldu. AFAD, Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Gelen son bilgiye göre deprem sırasında hasarlı binalar çöktü.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre deprem 6.96 km derinlikte kaydedildi.

Hasarlı binalar çöktü

Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan bina...

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