Artçılar sürerken deprem bölgesine 85 bin 250 konut inşa edilecek! İşte yeni binaları yapacak müteahhitler

Depremin etkilediği 5 ilde 23 milyon 426 bin metrekare alanda 85 bin 250 konut yapılacak. Zemin etüdü yapılmadan ve artçılar sürerken acele yapılacak evler için uzmanlar tepkili. İşte 5 ilde yapılacak konutlar ve üstlenici şirketler...

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45 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği, 11 ilde 14 milyon kişinin etkilendiği, “6 Şubat depremlerinin” üzerinden 21 gün geçti. Kentlerin bir yıl içinde yeniden inşasını taahhüt eden hükümet, ikinci haftada sözleşme imzalamaya başladı. Kalyon, Kuzu Grup, Optimal gibi dokuz şirket yüklenici firma, altı şirket ise müellif firma olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan “Afet Bölgesi Tasarım Alanları Rehberi”ne göre Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana'da toplam 23 milyon 426 bin metrekare alanda 85 bin 250 yeni daire yapılacak.

Rehbere göre; 5 ilde toplamda 23 milyon 426 bin metrekare alan yeni proje alanı olarak belirlendi. Bu alanların üzerinde toplamda 85 bin 250 yeni daire üretilmesi planlandı. Projelerin hangi şirketler tarafından yürütüleceğine dair bilgiler de rehberde yer aldı.

Rehberde; Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana illeri için ilçe ilçe proje alanları belirlendi, yeni üretilecek daire sayıları hesaplandı. Belgeye göre, projelerin hangi şirketler tarafından yürütüleceği de belirlendi. Rehbere göre; proje alanları, alanlar üzerinde üretilecek konut sayısı ve projeleri yürütecek ve projelerin müellifi olacak iktidara yakınlığı ile bilinen şirketler şöyle:

Kahramanmaraş'ta 17 bin 250 daire

Kahramanmaraş: il genelinde 4 milyon 9 bin metrekare alan üzerinde proje hazırlanacak. Toplamda 17 bin 250 adet daire üretilecek.

Afşin'de, Merkez Proje Alanı'nda; 750 adet yeni daire yapılacak. Bu proje Kalyon ve İki Design şirketleri tarafından yürütülecek. Elbistan'da, Doğu Proje Alanı'nda; 2500 daire üretilecek. Bu projenin yürütücüsü NKY şirketi ve Mental Design olarak belirlendi.

Onikişubat İlçesi'nde, Önsen Proje Alanı'nda 10 bin adet daire yapılacak. Proje; NKY isimli şirket tarafından yürütülecek. Türkoğlu Proje Alanı'nda; 2 bin adet daire üretilecek. Bu proje de Kalyon tarafından yürütülecek. Projenin müellifi ise ABOUTBLANK olacak.

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde, İncirli Proje Alanı'nda; 2 bin adet daire üretilecek. Projenin; ANT Yapı ve MKN Mimarlık tarafından yürütüleceği görüldü.

Malatya'da 30 bin daire

Malatya: 8 milyon 600 bin metrekare alan üzerinde 30 bin adet daire yapılacak. Malatya'nın Battalgazi İlçesi'ndeki Çamurlu Proje Alanı'nda 15 bin adet daire üretilmesi planlandı. Çamurlu Projesi DOME şirketi tarafından inşa edilecek projenin müellifi DOME ve CROSS WORK şirketleri olacak.

Yeşilyurt İlçesi'ndeki İkizce Proje Alanı'nda 10 bin adet daire üretilmesi planlandı. İkizce Projesi'nin yürütücüsünün Kuzu Grup, müellifinin ise AGM Mühendislik olacağı görüldü. Doğanşehir Proje Alanı'nda ise 5 bin adet daire üretilecek. Bu proje ise EGE Yapı ve Mimar Mimarlık'a verilecek.

Hatay'da 27 bin konut

Rehbere göre, Antakya'da 8 milyon 617 bin metrekare alan; 10 ayrı proje alanına ayrıldı. Bu alanlar üzerinde toplamda 27 bin yeni konut üretilecek. Antakya projeleri; Kalyon, NEF, Tahincioğlu ve Optimal şirketleri tarafından yürütülecek. Bazı projelerin yürütücüleri, aynı zamanda müellifleri olacak.

Belen Proje Alanında, 200 bin metrekare alan üzerinde 1000 adet konut üretilecek. Belen Projesi'nin yürütücüsü Tahincioğlu, müellifi Kayabay Mimarlık olacak.

Samandağ'da, Mağaracık Proje Alanı'nda; 600 bin metrekare alan üzerinde 3 bin adet daire ise Kalyon tarafından yapılacak.

Osmaniye'de 5 bin, Adana'da 2 bin konut

Osmaniye’de Merkez Proje Alanı'nda, toplamda 1 milyon metrekare alan üzerinde 5 bin adet konut üretilecek. Projeyi Ege Yapı üstlenecek.

Adana’da Kentte açılacak Çukurova Proje Alanı'nda, 400 bin metrekare arazi üzerinde 2 bin adet yeni daire üretilecek. Projenin hem yürütücüsü hem müellifi Optimal adlı şirket olacak.