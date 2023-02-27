Lütfü Savaş'ın 68 kişinin öldüğü 3 yıllık Güçlü Bahçe sitesinin altın makaslı açılışına katıldığı ortaya çıktı

Deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki 3 yıllık Güçlü Bahçe Sitesi yıkıldı, 68 kişi hayatını kaybetti. Depreme dayanıklı diye satılan altın makaslı açılış törenine CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu.

5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

Bu siteden daire alan müteahhit Nurettin Kayış’ın, dairesi de yıkılanlar arasındaydı. Antakya’da site içerisinden satın aldığı daire depremde yıkıldı.

"10-12 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğunu söylediler"

Sitenin 10 şiddetinde depreme dayanıklı olarak satıldığını belirten Kayış, “Sitenin, 10-12 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğunu söylediler. Biz bu evi o zaman 200 bin dolar civarında bir paraya aldık. Ben, yerin 2 kat altına inmiş diye ve güzel bir perde duvar var diye binaya aldandım. Kaba inşaatını görseydim almazdım.” Şeklinde konuştu.

"Yangın merdiveni yapmadığı için depremden kaçmakta zorluk çektik"

68 kişinin sitede öldüğünü söyleyen Kayış, “Ben 8 katlı binanın 6’ıncı katında oturuyorum, deprem saatinde uyanıktım. Müteahhit, yangın merdiveni yapmadığı için depremden kaçmakta zorluk çektik. Aşağı indiğimizde 2 blok tamamen yıkılmıştı. Depremden sonra İskenderun’a gittim ve dairelerimi teker teker gezdim. İskenderun’da bulunan dairelerimde çatlaklar hariç hiçbir zarar olmadı. Bu sitede 68 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Altın makaslı açılış yeniden gündem oldu

''Depreme dayanıklıdır'' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem yarattı.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.

"İstifa edilecekse hep beraber edelim"

Depremin ardından istifa çağrılarına karşılık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil." demişti.