Kızılay kan satıyor mu sorusuna Başkan Kerem Kınık'tan açıklama! Maliyetine satıyoruz

Kızılay’ın deprem bölgelerine çadır yardımı yapmak yerine çadır satmasına tepki yağarken, bağışlanan kanların da hastanelere satıldığı iddiasına karşılık Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kan bankacılığının maliyetini SGK, Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder" dedi.

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Deprem bölgesindeki çadırsızlık sorunu devam ederken Kızılay’ın afetin üçüncü günü çadır sattığının ortaya çıkması büyük tepki çekti. Ancak bu dinmeden bu kez de Kızılay’ın bağışlanan kanları sattığı belirtildi. Kızılay’ın web sitesinde ‘Çok sorulan sorular’ kısmında yer alan ‘Kızılay kan satıyor mu?’ sorusuna kurumdan verilen cevap bunu kanıtlar nitelikte.

Kızılay’ın sitesinde ‘Kızılay kan satıyor mu?’ Sorusuna verilen cevap şöyle:

‘’Türk Kızılay’a gönüllü olarak bağışlanmış olan kanlar laboratuvar testlerinden geçerler. Eşzamanlı olarak 3 bileşene ayrılarak uygun koşullarda saklanırlar. Kullanıma hazır olan kan bileşenleri hastanelere transfer edilir.

Ücret politikası Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenir

Bu süreçte kesinlikle hasta ve hasta yakınından herhangi bir ücret talep edilmez. Söz konusu süreçlerin maliyetlerinin ücret politikası Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenmektedir. Bu konudaki ayrıntılar Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Uygulama Tebliği’nde” de yer almaktadır. Kan transfüzyonu sırasında hasta/hasta yakınından ücret talep edilmesi durumunda söz konusu hastanenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerine konu hakkında bildirimde bulunulması uygun olacaktır.’’

Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder

Söz konusu olayı Twitter hesabından paylaşan gazeteci Fatih Portakal ‘’Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanin @Kizilay yöneticileri, utanın ve istifa edin. @drkerem’’ dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Portakal’ın paylaşımını alıntılara cevap verdi. Kınık paylaşımında ‘’Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder’’ dedi.