Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç çıkışı: Evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin vetosuna akılmıştı.

Terörle mücadele konusunda Madrid'de taahhütlerde bulunan İsveç'te son dönemlerde üst üste skandallar yaşanmış, olayların ardından müzakere süreci durdurulmuştu. Konuya İlişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzelecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." ifadelerini kullandı.