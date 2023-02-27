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Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalıp televizyonda yorumculuk yapan teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor'da görevinden istifa eden Farioli'nin yerine takımın başına geçmeye hazırlanıyor.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da İtalyan teknik direktör Francesco Farioli istifa kararı aldı. Genç hoca, 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından oyuncularıyla vedalaştı.

Yayıncı kuruluş muhabiri Deniz Biricik, "Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli yönetime istifasını sundu. Farioli'nin kısa bir zaman önce bebeği dünyaya geldi. Ailesi İtalya'da. Ailesine daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor" bilgisini aktardı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Farioli'nin ardından en güçlü adayın Ersun Yanal'ın olduğunu duyurdu.

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'dan koltuğu devralan Farioli, Alanyaspor'daki 47 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyetle 1.55 puan ortalaması yakaladı. Ancak son 4 maçta alınan 1 puan, dengeleri bozdu. 33 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor'dan önce Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

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