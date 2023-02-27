Türkiye bu habere kilitlendi kar beklenen tarih açıklandı! Meteoroloji uzmanı ciddi uyardı: Pencereleri kapatın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumunu açıkladı. Buna göre Sakarya, Edirne, İzmir ve bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava uzmanları arka arkaya uyarı yaptı. Kuraklık endişesi yaşanırken Türkiye genelinde kar beklenen tarih açıklandı. "Pencereleri kapatalım" uyarısı ise çok dikkat çekti. İşte havanın son ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftanın ilk gününe dair hava raporu paylaşıldı. 27 Şubat Pazartesi günü hava nasıl olacak belli oldu. Öte yandan hava durumu uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye genelinde kar beklenen tarih açıklandı. Bir diğer uzmanın ise "pencereleri kapatalım" diyerek yaptığı uyarı dikkat çekti. İşte hava durumunun güncel ayrıntıları...
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Sıcaklık: Tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam edecek, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.