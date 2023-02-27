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İmar affına anayasal engel! Çok ciddi para cezaları uygulanacak

İmar affına anayasal engel! Çok ciddi para cezaları uygulanacak

Deprem felaketinin ardından sıkça gündeme gelen imar affına anayasal engel getirilmesi için taslak çalışması yapılıyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na konulacak özel bir maddeyle, deprem ve salgın döneminde kiralar ile ürünlerde fahiş fiyat artırımına gidenlere 2 yıldan az olmamak üzere hapis ve çok ağır para cezası da planlanıyor.

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Adalet Bakanlığı’nca, Anayasa’da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütülüyor. Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütülüyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta CNN Türk’te Gece Görüşü Programı’nda, “İmar suçları Anayasa’daki affedilemeyecek suçlar arasına alınsın” demişti. Bu konuda bütün partilerin uzlaşarak, anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulunmuştu. Bozdağ’ın bu açıklamasının ardından gözler bu taslak çalışmaya çevrildi. Anayasa’nın 169. Maddesi’ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

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