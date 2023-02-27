Ahmet Hakan Kızılay'ı topa tuttu! O gün para ilişkisine girilmesi de neyin nesi?

KIZILAY'ın Kahramanmaraş depreminin üçüncü günü Haluk Levent'in AHBAB'ına 2050 çadır satmasıyla ilgili eleştirilere Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı. Ahmet Hakan, "Ülke, yüzyılın en büyük felaketine maruz kalmış; para ilişkisine girilmesi de neyin nesi?" diye sordu...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın, AHBAP'a çadır satmasına tepki gösterdi. "İyi, güzel de tam da o anda para ilişkisine girilmesi de neyin nesi? Gün, rutin işlem yapma günü değil ki" diyen Ahmet Hakan, "Kızılay'ın kendisinden çadır isteyen AHBAP’la 'Ver parayı / al çadırı' ilişkisine girmesi çok yadırgatıcı" dedi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "rutin işlem" açıklamasını hatırlatan Ahmet Hakan şunları yazdı:

Millet perişan! Göz gözü görmüyor

Depremin üçüncü gününü göz önüne getirelim: Afet büyük. 11 ilde perişanlık var. Enkazlardan canlar kurtarılıyor. Barınma için acil çadıra ihtiyaç var. Millet perişan. Göz gözü görmüyor.

Böyle bir ortamda Kızılay’ın çadır şirketinin, kendisinden çadır isteyen AHBAP’la 'Ver parayı / al çadırı' ilişkisine girmesi çok yadırgatıcı.

Normal zamanda 'rutin' olabilir ama...

Normal zamanlarda bu tür işlemler, 'rutin işlem' olarak görülebilir. Ama söz konusu zaman, normal bir zaman değil ki. Afetin en zirve yaptığı bir günden söz ediyoruz.

Böyle bir günde eldeki tüm çadır stoklarının acilen deprem bölgesine sevk edilmesi gerekmez mi?

2 bin 50 çadır neden elde tutuluyor ki!

2 bin 50 çadır, ne diye elde tutuluyor ki? 'Yurt dışı için hazırlanmış çadır stoku' da nedir?

Ülke, yüzyılın en büyük felaketine maruz kalmış. Yurt dışıymış, stokmuş... Hiç bakılmaz, acilen deprem bölgesine sevk edilmez mi?

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