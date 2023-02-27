Londra derbisinde Tottenham Chelsea’yi devirdi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.Abone ol
Londra ekiplerinin karşı karşıya geldiği maçta, puan tablosunun 4. basamağındaki Tottenham, 10. sıradaki Chelsea’yi ağırladı.
Skipp’in ikinci yarının 19. saniyesinde attığı golle öne geçen Tottenham, Kane’in 82. dakikadaki golüyle iki farklı galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan toplayıp 1 gol atan Chelsea 31 puanda kalırken, Tottenham 45 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Ayrıca Chelsea, ligdeki son deplasman galibiyetini 16 Ekim’de Aston Villa’ya karşı aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton’a konuk olurken, Chelsea evinde Leeds United’ı ağırlayacak.