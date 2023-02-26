Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Beşiktaş 1 puana razı oldu!

Daha önce iki kez ertelenen Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İki takımın yeni transferleri kurallar gereği mücadelede forma giyemezken, Beşiktaş 90+4'te kazandığı penaltıyı Cenk Tosun'la kaçırınca 3 puan fırsatını tepti ve 1 puana razı oldu. Öte yandan Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz Süper Lig'deki ilk maçında penaltı kurtardı. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı ile ilgili öne çıkan notlar...

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Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı. Vodafone Park'ta bugün oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardında Beşiktaş puanını 40'a, Antalyaspor da 25'e yükseltti.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Cenk Tosun penaltı kaçırdı

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Cenk Tosun ceza sahasında kaleci Ataberk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı atışında topun başına geçen Cenk, 90+7'de yaptığı vuruşta kaleci Ataberk Dadakdeniz'i geçemedi. Ayrıca Cenk'in bu penaltıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu. Öte yandan Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz Süper Lig'deki ilk maçında penaltı kurtardı.

Rachid Ghezzal ısınmada sakatlandı, kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Rachid Ghezzal, maç öncesi ısınırken sakatlandı ve kadrodan son anda çıkarıldı. Ghezzal'ın yerine Dele Alli kadroya dahil edildi.

Ligde son oynanan Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

En son 16 Ekim'de oynanan ve 2-2 biten Trabzon derbisinde 11'de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon 6 maçta oynarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

Beşiktaş’ta 17’lik Semih, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile Antalyaspor karşısında ilk kez sahaya çıktı.

Alt yapıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın 58. dakikasında Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil edildi. Müsabakada 32 dakika sahada kalan Semih’in, golsüz biten müsabakada Beşiktaş adına hücum hattında oldukça istekli olduğu gözlendi.

Beşiktaş’ın yeni transferleri maçı tribünden takip etti

Beşiktaş’ın yeni transferleri Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley, müsabakayı tribünden takip etti. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcuların statü gereği bu müsabakada forma giyemeyeceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.

Yeni transferler statü gereği oynamadı

Bugün oynanan erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemedi.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş'ı tercih etti.