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Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

MARDİN'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan araçtaki baba ile oğlu hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, İstanbul’dan Mardin’e seyir halinde olan Veysi Akdoğan idaresindeki 41 UL 791 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle araç bariyerlere saplandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Veysi Akdoğan (37) ve Muhammed Akdoğan (14) hayatını kaybederken, Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri Midyat ilçesine bağlı Acırlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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