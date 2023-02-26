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Deprem sonrası yağma soruşturması; tutuklu sayısı yükseldi!

Deprem sonrası yağma soruşturması; tutuklu sayısı yükseldi!

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.

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Başsavcılıklardan edinilen bilgilere göre, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 197 oldu.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmada ise...

Öte yandan bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı ise 188'e yükseldi.

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