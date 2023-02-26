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Ronaldo'nun deprem duyarsızlığına tepki: Sana bir çay bir gazoz bile vermezler

Ronaldo'nun deprem duyarsızlığına tepki: Sana bir çay bir gazoz bile vermezler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme duyarsız kalan Cristiano Ronaldo’ya Türkiye’den tepki yağdı.Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Ronaldo için Sinan Engin, "Sana bir çay bir gazoz bile vermezler unutma bunu." dedi.

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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 2 büyük depremden 11 il etkilenirken Türkiye’deki milyonlarca vatandaş yardım çağrılarına cevap verdi. Türkiye’nin bu yardım seferberliğine bir çok yabancı ünlü isimde katıldı.

Tüm dünyadan Türkiye’ye yardım çağrıları gelirken Türkiye’de de milyonlarca seveni olan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yaşanan depremle ilgili hiçbir açıklama ve çağrıda bulunmaması bunun üzerine attığı gol sonrası aşırı sevinç hareketleri göstermesi kendisine büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

"Türkiye'de artık sana çay bile vermezler" 

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında bu konuya değinildi. Programın yorumcusu Sinan Engin, Ronaldo’ya “Para göndermene gerek yok. Senin parana ihtiyacımız da yok. Bir tane baş sağlığı mesajı atabilirdin. Demek ki sen Türkiye’yi hiçe sayıyorsun. Bakalım daha sonra bu ülkeye gelebilecek misin. Sana bir çay bir gazoz bile vermezler unutma bunu." dedi.

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