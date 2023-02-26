Depremzede vatandaş 'çığlıklarını unutamıyorum' deyip ürperten anları anlattı
Sakarya'da yaşayan bir hayırsever, Hatay'da evleri yıkılan 5 kişilik depremzede aileye eşyalı evinin kapılarını açtı. Sıcak yuvaya kavuşan afetzede Saliha Genç, "Çoğu komşumuz vefat etmiş. Onları unutamıyorum, çığlıklarını unutamıyorum, çok zor. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Rasim Atmaca, Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan ve evleri yıkılan Genç ailesine evinin kapılarını açtı. Memleketleri Hatay’ı terk etmek zorunda kalan depremzede Saliha Genç, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Deprem anını ve sonrasını anlatan Saliha Genç, "Deprem yavaş yavaş başladı. Ben hissettim, eşime kızımın yanına gitmesini söylerken ben iki çocuğumun yanına gittim. Duvarların çatladığını gördüm, çocuklarımın üzerine siper ettim kendimi. Birinci deprem yavaşladı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Benim kızım ayrı odada yatıyor ve bizi çağırıyor.
Gittiğimde koltukların ve televizyonun devrilmesi neticesinde kapıdan çıkamadığını fark ettim. Odasındaki feneri aldı kızım ve koltukları çekerek dışarı çıktı ve eşimi enkazın içinde aramaya başladık.
Eşim bize balkondan seslendi ve kızım babasının boynu ile kulağının kanadığını ve iyi olduğunu söyledi. Eşim bizi daha sonrasında arka balkondan çıkarttı. Dışarı çıktığımızda yağmur ve soğuk vardı. Ardından bir deprem daha oldu.