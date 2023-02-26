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Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından yarın satışa sunulacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 250 TL ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacak.  Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa çıkacak olan bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon Tribün bileti: 750 TL
Batı Alt Tribün bileti: 600 TL
Batı Üst Tribün bileti: 500 TL
Doğu Alt Tribün bileti: 350 TL
Doğu Üst Tribün bileti: 300 TL
Kuzey Üst Tribün bileti: 250 TL
Güney Alt Tribün bileti: 250 TL
Misafir Tribün bileti: 325 TL

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