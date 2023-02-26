Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül hayatını kaybetti!

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Futbol kariyerine Ankara'nın PTT takımında başlayan Ziya Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra televizyonlarda yorumculuk yapan efsane isim 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 79 yaşında hayatını kaybetti. Ziya Şengül'den gelen haber sonrası spor dünyası büyük bir şok yaşadı.

Yaşadığı KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ziya Şengül, 26 Şubat Pazar günü hayatını kaybetti. Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.

Ziya Şengül kimdir?

Futbola Ankara PTT’de başlayan ve 20 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan Ziya Şengül, sarı-lacivertli forma altında başarılara imza attı. 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974 ve 1974-1975 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Şengül, 2 Türkiye Kupası (1967-1968, 1973-1974) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) kazandı.

11 sezon Fenerbahçe forması giyen Ziya Şengül, 22 kez milli formayı giyerken iki gole imza attı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla jübile yapan Şengül daha sonra sarı-lacivertli takımda 1979-1980 sezonunda teknik direktör olarak görev yaparken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Başbakanlık Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.