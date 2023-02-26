BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Uzmanlar İstanbul depremi için uyardı! En düşük risk o ilde

Uzmanlar İstanbul depremi için uyardı! En düşük risk o ilde

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar İstanbul için uyarıda bulundu. Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kadir Kılınç, muhtemel bir İstanbul depreminden özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaların daha çok etkileneceğini söyledi.

Abone ol

Dr. Kılınç, İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan yaklaşık 1 milyon binada biran önce güçlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, muhtemel bir depremde İstanbul’da etkilenecek bina sayısının oldukça fazla olabileceğini söyledi.

Dr. Kılınç, “2000 yılından önceki binalara baktığımızda yaklaşık 1 milyon binayı ivedilikle güçlendirme yöntemine gidilmeli. Tabii ki güçlendirmede hangi yöntemler kullanılır konusuna bakacak olursak karbon elyaf adını verdiğimiz malzeme genelde güçlendirmede kullandığımız bir malzemedir. Yalnızca tek başına yeterli olmayabilir, aynı zamanda burkulması önlenmiş çaprazlar, yine aynı şekilde güçlendirmede kullanılan malzemelerdir. Bildiğiniz üzere izolatörler oldukça önemli. İzolatör kullanımı da hastane binalarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Tabii ki izolatör fiyatları oldukça yüksek. Özellikle 2000 yılı öncesindeki yapılarda kolon başına 20 bin dolar gibi bir maliyet gözlemleyebiliriz, yeni yapılarda ise 5 bin dolar civarında izolatör maliyetleri” dedi.

"Kırklareli, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor”

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritasında Kırklareli’nin en düşük riskli iller arasından yer aldığını aktaran Kılınç, “Trakya, Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenebilir. Yani Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelebilecek depremlerden etkilenme ihtimali olan bir bölgedir. Özellikle Tekirdağ'ın şiddetli bir depremden etkilenmesi yüksektir. Kırklareli ise Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenmesi en az olan bir ildir. Kırklareli, AFAD tarafından hazırlanmış Türkiye deprem haritasında 4. ve 5. grupta yer almaktadır. Deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük olan ildir” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca kişiye büyük müjde! Borçlar siliniyor detaylar belli oldu
Foto Galeri Milyonlarca kişiye büyük müjde! Borçlar siliniyor detaylar belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma
Kahramanmaraş’ta 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma
Bu belediye başkanı örnek olabilir... Yargıtay'dan emsal deprem kararı!
Bu belediye başkanı örnek olabilir... Yargıtay'dan emsal deprem kararı!
Yaşar Okuyan'ın 'sokağa çıkarmam' dediği dosyada neler vardı Meral Akşener'e şok suçlama
Yaşar Okuyan'ın 'sokağa çıkarmam' dediği dosyada neler vardı Meral Akşener'e şok suçlama
Film değil gerçek: Kardaki yazı hayat kurtardı! Mehmetçik riski göze alıp iniş yaptı
Film değil gerçek: Kardaki yazı hayat kurtardı! Mehmetçik riski göze alıp iniş yaptı
Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma!”
Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma!”
Depremzedeler için mangal kurup binlerce kebap dağıttı
Depremzedeler için mangal kurup binlerce kebap dağıttı
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor
Antalya'da film sahnelerini aratmayan görüntü! Maskenin altındaki kişi müteahhit çıktı
Antalya'da film sahnelerini aratmayan görüntü! Maskenin altındaki kişi müteahhit çıktı
Temel Karamollaoğlu: Deprem sonrası Erdoğan bunu dese seçimi garantilerdi
Temel Karamollaoğlu: Deprem sonrası Erdoğan bunu dese seçimi garantilerdi
Uğur Dündar canlı yayında savcılara seslendi: Lütfen sözlerimi ihbar kabul edin
Uğur Dündar canlı yayında savcılara seslendi: Lütfen sözlerimi ihbar kabul edin
Depremde annesini dinlemesiyle ölümden kurtuldu
Depremde annesini dinlemesiyle ölümden kurtuldu