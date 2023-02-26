Uğur Dündar canlı yayında savcılara seslendi: Lütfen sözlerimi ihbar kabul edin

Gazeteci Uğur Dündar, sunuculuğunu üstlendiği 'Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması' programında kendisi için söylenen ''Uğur Dündar orada (deprem bölgesinde) güldü'' sözlerine sert yanıt verdi.

Abone ol

Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek 'Haftanın Panoraması' programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk olarak ağırladı. Dündar programda kendisiyle ilgili söylenen "Uğur Dündar orada güldü" sözlerine yanıt verdi.

Dündar, deprem bölgesinde yaşadıklarını "Kahramanmaraş’ta canlı yayın yapıyoruz, bütün televizyon ekibi gitmişiz. Arkamızdaki enkazda en az 20 can yatıyor. Yakınları ateşler yatmış büyük bir acıyla bekliyorlar. Bu psikolojiyle orada yayın yapıyoruz. Acılar içindeki insanlar bize sarılıp ağlamışlar. Bu bile oradaki insanlar için teselli oluyor. Ben de tutamadım kendimi ağladım." diyerek anlattı.

"Güldüğüme dair bir kare fotoğraf, 2 saniye ses kaydı çıkarın özür dileyeceğim"

Dündar "Üzerinde cübbe ve sarık olan biri çıkmış ‘Uğur Dündar orada güldü’ diyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim güldüğüme dair bir kare fotoğraf, 2 saniye ses kaydı çıkarın ben ulusumuzdan özür dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

Savcılara çağrıda bulunan Dündar "Buradan sayın savcılara sesleniyorum. Lütfen bu sözlerimi ihbar kabul edin. Halkı kin ve nefret duygularıyla tamamen provokatif, tamamen dezenformatif, yalana ve iftiraya dayalı söylemlerle kışkırtan kişilerin cezasını verin." dedi.