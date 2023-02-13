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Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi’nin depremin şiddetine rağmen tek camı bile kırılmadı.

Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’da bulunan cam bina depremde hiçbir hasar almaması ile görenleri şaşırtıyor. 2015 yılında projesine, 2020 yılında da de inşaatına başlanarak 2022 yılı Eylül ayında hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi, kentin ilk akıllı bina olma özelliği taşıyor.

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Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı

Deprem standartlarına uygun olarak yapılan binanın depremde tek bir camı bile kırılmadı. Depremi hasarsız atlatan bina yanındaki çöken binalara rağmen hasarsız bir şekilde ayakta durması sebebiyle görenleri şaşırtıyor.

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Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’da yaşayan Ramazan Bek isimli vatandaş, “Sağlam yapılmış. Tek bir camı bile kırılmamış. Sağlam olduğu için yıkılmamış” dedi.

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Adıyaman’ın akıllı binasının tek bir camı bile kırılmadı
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