7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası korkutan açıklama! Uzmanlardan bomba yorum tarih de verildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası dünyanın dört bir yanından sismolog Türkiye’deki fay hatları üzerine yaptıkları çalışmaları yoğunlaştırdı. Yabancı uzmanların ortak görüşü depremin görülen en büyük felaketlerden olduğu yönünde... Peki, bölgede bir sonraki büyük deprem ne zaman meydana gelir?

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 sonra 7,6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Dünyanın dört bir yanından deprem uzmanları, bölgede yaşananları değerlendirdi.

Ahaber'de yer alan habere göre ABD'li Sismolog Profesör Doktor Harold Tobin yaşanılanları yorumladı ve "Bu bölgede depremler bekleniyordu ancak depremin şiddeti öngörülenden daha büyük. İlk deprem çok hasara yol açtı ve ikinci zaten hasarlı bölgeleri salladı. Bu, arama kurtarma ekipleri ve bölgedeki insanlar için gerçekten çok zor bir durum. 24 saatten daha kısa bir zaman diliminde 7,7 ve 7,6 kadar büyük bir şiddette depremi son 200 yılda dahi bilmiyorum. Anadolu iki fay hattının arasında sıkışmış durumda." dedi.





Suudi Arabistan'da görev yapan yer bilimci Martin Mai, Türkiye'de yaşanan depremin neden bu denli büyük bir hasar bıraktığını açıkladı.

Mai, "Türkiye'de geçmişte de 7,6-7,8 büyüklükleri arasında depremler oldu. Olağandışı olan şey, bu iki çok büyük depremin birbiri ardına gerçekleşmesiydi. Aralarında sadece 9 saat fark vardı. Bu hasarı ve yıkımı artırdı. Çünkü ilk depremde zayıflayan ama yıkılmayan binalar, ikinci depremde kesin olarak yıkıldı. Yani bu iki büyük depremin kombinasyonu gibi oldu ve o şekilde etkiledi." yorumunda bulundu.

Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Edwin Nissen, "En büyük depremler okyanuslarda meydana gelir, bu depremleri kıyı kesiminde yaşayanlar hisseder ve karadaki depremlere göre daha az sallantı oluşur. Ancak Türkiye'deki deprem karada meydana geldi, bu şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Bir bakıma Anadolu levhası batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her 100 yılda bir ya da 100 yıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir." açıklamasını yaptı.

"2045-2050 yıllarında yine büyük depremler yaşanabilir"

A Haber'in mikrofon uzattığı uzmanlar arasında, Rusya halklar dostluğu üniversitesi öğretim üyesi Deprem Uzmanı Vladimir Pinayev de vardı.

Pinayev "Bölgede yeni deprem beklentisine gelince ise bence kısa vadede büyük deprem ihtimali çok da yüksek değil. Ama bu konuda kimse kesin bir şey söyleyemez. Eğer fay altında biriken enerji henüz tam olarak çıkmadıysa, durum istikrarlı hale gelinceye dek kısa vadede de büyük depremler yaşanabilir. Şimdi artık herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. 30 yıl sonra yine ciddi deprem yaşanabileceğini hesaba katmalılar. 2045-2050 yıllarında yine büyük depremler yaşanabilir." tespitinde bulundu.

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