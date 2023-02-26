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Sakarya'da yaşandı! Kestiği ağaç öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yaşandı! Kestiği ağaç öldürdü

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Kurudere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmail Özdemir (40), ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda kalbi durdu. Sağlık ekiplerince bölgedeki en yakın hastanede tedavi altına alınan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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