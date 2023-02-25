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Cristiano Ronaldo, Arabistan'da ikinci kez hat-trick yaptı

Cristiano Ronaldo, Arabistan'da ikinci kez hat-trick yaptı

Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu Suudi Arabistan'da ikinci kez hat-trick yaptı..

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Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olmasıyla uzun süre gündem olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Arabistan Ligi'ne adapte olmaya başladı.

Ronaldo Al Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta mücadelesinde bugün karşılaştığı Damak maçının ilk yarısında 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Bugün attığı 3 gol ile maça şu ana kadar damgasını vuran Portekizli yıldız takımının iki hafta önce deplasmanda karşılaştığı Al Wahda ağlarınada tam 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın attığı son 10 golün 8'ini atarken diğer 2 golünde asistini yaptı.

Ronaldo şu ana kadar Suudi Arabistan Pro Lig ve Suudi Arabistan Süper Kupa maçları olmak üzere toplam 6 maçta forma giydi.

Cristiano Ronaldo kariyerinde 65. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

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