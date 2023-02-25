Enner Valencia attığı gollerle tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, Konyaspor maçında da gollerine devam etti. Krallık yarışında farkı iyice açan Ekvadorlu golcü, Konyaspor'a attığı 2 golle Fenerbahçe tarihine geçti. Valencia'nın attığı ilk golden sonra "Bizim canımız Türkiye" pankartı açıldı.

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Süper Lig'e deprem felaketi nedeniyle verilen Fenerbahçe- Konyaspor maçıyla açıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Enner Valencia'nın attığı 2 golle devre 2-0'lık skorla tamamlandı.

Dakika 13'te penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaran Valencia, ilk yarının uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıktı. 33 yaşındaki golcü, 45+6'da dakikada sağdan gelen ortaya yaptığı estetik vuruşla topu ikinci kez filelerle buluşturdu.

Son 8 golün 7'si

Gol sayısını 22'ye yükselten Valencia, Fenerbahçe'nin son 8 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak önemli bir istatistiğe imza attı.

İlk 10'a girdi

Valencia attığı iki golle birlikte Sarı-Lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10'uncu futbolcusu oldu.

Krallık yarışında zirvede yer alan Valencia, en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.