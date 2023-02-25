Bina güçlendirmenin daire başına maliyeti ne kadar DEGÜDER başkanı açıkladı

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında bina güçlendirme maliyetinin ne kadar olduğu ve başvurular rağbet görmeye devam ediyor. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı.

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Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında bina güçlendirme maliyetinin ne kadar olduğu ve başvurular rağbet görmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 44 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Oturdukları şehirlerde önlem almak isteyen vatandaşlar ise deprem riski olan binalara güçlendirme çalışması için başvuru yapmaya başladı. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı. Peki, Bina güçlendirme maliyeti ne kadar, daire başına kaç bin TL?

DEGÜDER Başkanı Türkkan, bina güçlendirme maliyetinin ortalama ne kadar olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.



Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından birçok yıkım meydana geldi. Vatandaşlar yaşadıkları binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı.

Belediyelere bina inceleme başvurusunda bulunan binlerce vatandaş bir yandan da oturdukları binaların olası bir depreme karşı nasıl güçlendirilebileceğini sorguluyor.



Kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler. Dolayısıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün.

Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık. 10 milyon veya 8 milyon bir bina stoğu varsa elimizde ve bunlarda risk taşıyorsa bunların çok rahatlıkla yüzde 60'ı yüzde 70 güçlendirme ile kurtulabilir. Önce kolon içerisindeki donatılar tespit edildi ve donatılardan sonra demir olmayan bölgeden karotlar alındı.

Sıyırmalar yapıldı, temelle ilgili analizler yapıldı. Zeminle ilgili etüt yapıldı. Bu bina da güçlendirilecek bir bina olarak projelendirildi" dedi.



Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?

Bina güçlendirmenin maliyetini de açıklayan Türkkan şunları söyledi;

"Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL'lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir."

Buna göre; Bina güçlendirme maliyeti daire başına ortalama 250 bin TL civarında yer alıyor.