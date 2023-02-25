Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu: Çevre illerden de hissedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı Hatay ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan korkutan deprem Adana, Konya ve çevre illerden de hissedilirken Bor Kaymakamı ve Belediye Başkanı şehirdeki son durumu paylaştı. İşte detaylar...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Oktay: Şu an için olumsuz bir durum yok



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Bor Kaymakamı: Ufak tefek çatlaklar bulunuyor



Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz: Herhangi bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar bulunuyor. AFAD ekiplerinin taraması sürüyor.

Bor Belediye Başkanı: Herhangi bir sıkıntı yok



Bor Belediye Başkanı Serkan Baran CNN Türk canlı yayınında açıkladı: Herhangi bir sorun, sıkıntı yok.

AFAD Başkanı: An itibarıyla, olumsuz bir durum yok



AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bor'daki depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

"Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz"

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Büyük depremlerden sonra hasar binalardan uzak durmakta son derece önem var. 5 ve üzerindeki depremler hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.