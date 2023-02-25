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İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın: Mahsur kalanlar var, patlamalar duyuldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir kozmetik mağazasının deposunda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalanların olduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı depoya yakın bir iş yerinde çalışan Hasan Kızgın adlı vatandaş ise, İçeride iki kişinin mahsur kaldığını, bir kişinin cenazesinin çıkarıldığını ve olay yerinde patlama olduğunu söyledi.

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Yangın saat 11.00 sıralarında Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 sokaktaki bir kozmetik mağazasının deposunda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm depoyu alevler sararken içeride mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

"Patlamaları duyduk"

Yangının çıktığı depoya yakın bir iş yerinde çalışan Hasan Kızgın adlı vatandaş ise o anları anlattı. Kızgın, "Çok üzüntülüyüz. Yangının çıktığını duyar duymaz buraya koşturduk. Ben de buraya yakın bir iş yerinde çalışıyorum. İçeride iki kişinin mahsur kaldığını öğrendik maalesef. Bir kişinin cenazesini çıkardıklarını gördüm. İnşallah daha kötü haberler almayız.

Patlama oldu bir de kozmetik mağazası olduğundan alevlerin sönmesi zor oluyor. Yüksek gürültülerle patlamaları duyduk" dedi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken mahsur kalanların çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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