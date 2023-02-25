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Banka şubelerinin altında servet yatıyor! Depremde hepsi yıkılmıştı ne olacak?

Banka şubelerinin altında servet yatıyor! Depremde hepsi yıkılmıştı ne olacak?

Depremzedeler, yıkılan veya kullanılamaz halde olan bankaların içindeki kiralık kasaların akıbetini merak ediyor. Ancak tamamen kasa sahibinin mahremiyetinde olan ve depremde kaybolan bu kasalarla ilgili kurallar gereği 'beyan' ile ödeme yapılmıyor.

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Deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede birçok banka şubesinin de yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği biliniyor. Depremzedelerin bankalardaki kiralık kasalarının akıbeti ise merak konusu.

Kiralık kasa sisteminde mahremiyet esas alındığından dolayı, içinde ne olduğu yalnızca kasa sahibi tarafından biliniyor. Bu nedenle şayet bankaya kasa içindeki eşya ile ilgili beyanda bulunulmadıysa, deprem nedeniyle kaybolan kiralık kasaların tazmini mümkün olmuyor. Birçok vatandaş konuyla ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Ancak bankacılık kuralları gereği konuyla ilgili atılacak bir adımın olmadığı belirtiliyor.

Beyan ile ödeme olmaz

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan bir banka şubesinin müdürü "Kasaların tamamı isme kayıtlıdır, bankalar hasar tespit çalışması yapıyor. Kasada yer alan değer hakkında yapılan beyan ile ödeme yapılamıyor" açıklamasında bulundu.

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