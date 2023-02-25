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İstanbul'da gece yarısı silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı

İstanbul'da gece yarısı silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokak ortasında yaşanan çatışmada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi 75/1 sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca silahlar çekildi.

Çıkan çatışmada iki gruptan A.A., H.A. ve N.U. isimli şahıslar silahla vurularak 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralı şahıslardan ikisi araç ile olay yerinden kaçarken park halindeki başka bir araca da çarparak kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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