BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  POLİTİKA

Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...

Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...

AK Parti'nin seçim planı olarak duyurulan "Depremzedeler seçimlerde taşındıkları ilde kurulacak ayrı sandıklarda sadece cumhurbaşkanı için oy kullansın, milletvekili için kullanamasın" düzenlemesi tartışma yarattı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları 'aya ve anayasaya aykırı' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem sandığı' formülüne karşı çıktı.

Abone ol

AK Parti’de seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin çalışmalar yürüten bazı kurmaylar söz konusu formüllere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi. Deprem bölgesindeki illerinden zorunlu olarak göç eden depremzedeler için Türkiye’nin diğer illerinde kurulması düşünülen “depremzede sandığı” formülüne AK Parti’deki bazı hukukçular karşı çıktı.

Her ilde bir sandık formülü olmadı

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; hukukçular “böylesi bir durumun diğer yasalara ve anayasaya aykırı bir durum oluşturabileceğini” anlattı. Sunumların ardından Erdoğan’ın, “yasaya aykırılık oluşturacak bir düzenlemeden yana olmadığını” belirterek, “her ilde bir sandık formülünden vazgeçilmesini istediğini” belirtildi. 

Böyle bir şey seçimi iptal ettirir

AK Partili kurmaylar, “Diğer illere göç eden depremzedelerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacağına” yönelik bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor. Kurmaylar, şu bilgiyi paylaşıyor: “Bu durum anayasaya aykırılık içerir ve seçimlerin iptali gibi sonuçlar doğurur."

Her ildeki sandıktan çıkan vekil olacak

"Sonuçta her ile sandık formülü yerine, iller bazında sandıkların kurulmasından yana ağırlıklı bir görüş hâkim. Büyük olasılıkla YSK daha önceden olduğu gibi her ilde, o ilin seçmenine göre sandık kuracak. Oylar, o ilin milletvekilleri arasında D’Hondt sistemine göre sayılacak ve partilere yazılacak. Deprem bölgelerindeki milletvekili sayılarında da bir değişiklik olmayacak.” 

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı
Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı
Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı
Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar seçim telaşına düştü
Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar seçim telaşına düştü
Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!
TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!
AFAD depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
AFAD depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Saldırıya hazırlanan PKK'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
Saldırıya hazırlanan PKK'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı!
Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus için kritik karar
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus için kritik karar