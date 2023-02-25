Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...

AK Parti'nin seçim planı olarak duyurulan "Depremzedeler seçimlerde taşındıkları ilde kurulacak ayrı sandıklarda sadece cumhurbaşkanı için oy kullansın, milletvekili için kullanamasın" düzenlemesi tartışma yarattı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları 'aya ve anayasaya aykırı' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem sandığı' formülüne karşı çıktı.

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AK Parti’de seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin çalışmalar yürüten bazı kurmaylar söz konusu formüllere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi. Deprem bölgesindeki illerinden zorunlu olarak göç eden depremzedeler için Türkiye’nin diğer illerinde kurulması düşünülen “depremzede sandığı” formülüne AK Parti’deki bazı hukukçular karşı çıktı.

Her ilde bir sandık formülü olmadı

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; hukukçular “böylesi bir durumun diğer yasalara ve anayasaya aykırı bir durum oluşturabileceğini” anlattı. Sunumların ardından Erdoğan’ın, “yasaya aykırılık oluşturacak bir düzenlemeden yana olmadığını” belirterek, “her ilde bir sandık formülünden vazgeçilmesini istediğini” belirtildi.

Böyle bir şey seçimi iptal ettirir

AK Partili kurmaylar, “Diğer illere göç eden depremzedelerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacağına” yönelik bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor. Kurmaylar, şu bilgiyi paylaşıyor: “Bu durum anayasaya aykırılık içerir ve seçimlerin iptali gibi sonuçlar doğurur."

Her ildeki sandıktan çıkan vekil olacak

"Sonuçta her ile sandık formülü yerine, iller bazında sandıkların kurulmasından yana ağırlıklı bir görüş hâkim. Büyük olasılıkla YSK daha önceden olduğu gibi her ilde, o ilin seçmenine göre sandık kuracak. Oylar, o ilin milletvekilleri arasında D’Hondt sistemine göre sayılacak ve partilere yazılacak. Deprem bölgelerindeki milletvekili sayılarında da bir değişiklik olmayacak.”