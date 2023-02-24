BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.098,60
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus için kritik karar

Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus için kritik karar

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen 1 maç men ve 26 Bin TL'lik para cezasını onadı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.

Selahattin Baki'nin de cezası onandı

Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu.

Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas ve Konya'da deprem! Niğde, Kayseri, Aksaray ve Nevşehir'den de hissedildi
Sivas ve Konya'da deprem! Niğde, Kayseri, Aksaray ve Nevşehir'den de hissedildi
Meral Akşener bu sözleri kime söyledi? Ahmaklık, geri zekalılık, aptalca...
Meral Akşener bu sözleri kime söyledi? Ahmaklık, geri zekalılık, aptalca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü
Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
DW Türkçe'nin "Depremzede çocuklar cemaate veriliyor” iddiası yalan çıktı
DW Türkçe'nin "Depremzede çocuklar cemaate veriliyor” iddiası yalan çıktı
16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Bursa’nın konteyner kentinde kurulum başladı
Bursa’nın konteyner kentinde kurulum başladı
Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı olay oldu
Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı olay oldu
Daniel Craig'ın depreme yardım çağrısı: 100 milyon sterlin toplandı
Daniel Craig'ın depreme yardım çağrısı: 100 milyon sterlin toplandı
Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz
Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım
Manisa'da çatıdan düşen işçi oracıkta can verdi, 2 çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı hüzne boğdu
Manisa'da çatıdan düşen işçi oracıkta can verdi, 2 çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı hüzne boğdu