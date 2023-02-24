DW Türkçe'nin "Depremzede çocuklar cemaate veriliyor” iddiası yalan çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, DW Türkçe'nin haberinin yalan olduğunu vurgulayarak, "Depremzede çocukların Kur’an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Merkezi Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremlerin sonrasında ortaya atılan Almanya merkezli haber sitesi Deutsche Welle (DW) Türkçe personeli Alican Uludağ'ın iddiası dehşete düşürdü.

Uludağ'ın "depremzede 48 çocuktan 9'unun cemaate teslim edildiği" iddiası muhalif medyada CHP ver HDP bağlantılı Gazete Duvar, T24, Birgün gazetesi gibi internet siteleri peş peşe kopyalanarak internet üzerinden servis edildi. ABD merkezli arama motoru Google ise kanıtlanmamış bu iddiayı öne çıkardı.

Alman merkezli internet haber sitesinin haberi yalan çıktı

Söz konusu sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek açıklama yaptı. Olayın aslını anlatan bakanlık DW Türkçe'den Alican Uludağ imzalı haberin yalan olduğunu bildirdi.

"Ekiplerimiz görüşmeler gerçekleştirmiştir

Bakanlıktan iddiaya karşı yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında “Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur’an kursuna verildiği” yönündeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, haberde bahsi geçen Kur’an kursuna hızlı bir şekilde intikal etmiş, yönetici ve kursta bulunan çocuklarımız ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

"9 çocuğumuzun okullarında olduğu tespit edilmiştir"

Kur’an kursunun resmî kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın TC kimlik numaraları ile resmî kayıtların eşleştiği, Kur’an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Alman haber sitesinin (dw türkçe) iddiası yalan çıktı

Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur’an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."