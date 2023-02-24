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Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var

Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var

Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir kentlerinden birisi olarak gösterilen Konya'da deprem oldu. Saat 17:01'deki depremle ilgili AFAD'dan açıklama var

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Son dakika bilgisine göre Konya'da deprem oldu. Konya'nın Ereğli ilçesi merkezli depremin şiddeti AFAD tarafından 4.3 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezinin Niğde'nin Bor ilçesi ve şiddetinin de 4.5 olduğunu duyurdu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17:01’de merkez üssü Konya’nın Ereğli ilçesinde yerin 7.05 kilometre derinliğinde 4. 3 büyüklüğünde  deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezinin Niğde'nin Bor ilçesi olduğunu ve şiddetinin de 4.5 olduğunu duyurdu. Deprem yerin 6.8 kilometre derininde yaşandı. 

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