İki çocuğu yaralayıp kaynanasını öldürdü! Mahkemede şaşırtan savunma

Denizli’de kaynanasını öldüren ve biri 2 yaşındaki kendi çocuğu olmak üzere iki çocuğu yaralayan sanık mahkemede ‘mağdurum’ dedi.

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Olay önceki yıl Ağustos ayında Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yaşandı. Ayrı yaşadığı eşi Zeynep Adlım ile boşanma aşamasında olan Aydın Adlım (48) kayınbabasının evinde kalan eşi ve çocuklarını almak üzere buraya geldi.

Kaynanası 59 yaşındaki Sultan Duran ile tartışan katil zanlısı aracının arka koltuğundan av tüfeği çıkararak Duran'a üç el ateş etti. Saçmaların akciğer ve karaciğerine isabet ettiği kadın ağır yaralandı, daha sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sırada savrulan saçmalar komşularının torunu olan Ahmet Duran (14)’a isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Kendi çocuğuna ateş etti

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 9 çocuk babası Aydın Adlım'ın olay sırasında hızını alamayarak kendi oğlu 15 yaşındaki Derviş Adlım'a da ateş ettiği iddia edildi. Babasının tüfeği kendisine doğrultması ile evin içine kaçan çocuk saçmaların hedefi olmaktan kurtulurken, olay sırasında 2 yaşında olan kardeşi Atalay Adlım isabet eden saçmalarla yaralandı. Kaçan baba jandarma tarafından yakalandı, hakkında ‘kasten yaralama’, ‘kasten öldürme’ ve iki kez ‘basit yaralama’ suçlarından dava açıldı.

Bilirkişi raporuna itiraz etti

Cinayetin yargılamasına Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın dördüncü celsesinde mağdur ve müşteki avukatları, çocuklara yönelik saldırıda kasıt olmadığı yönündeki bilirkişi raporuna itiraz etti. Avukatlar sanığın kasıtlı ve tamamen bilinçli şekilde silahı ateşlediğini savundu. Olay sırasında yaralanan komşu torunu Ahmet Duran'ın annesi Gülizar Duran'a hükümlü olarak bulunduğu İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlanıldı. Eşi ile ayrı olduğunu söyleyen ve çocuğundan haberi olmadığını ifade eden kadın; “Şikâyetçiyim. Çocuğumu yaralayandan hesap sorulsun” dedi. Öldürülen Sultan Duran'ın eşi 64 yaşındaki Derviş Duran da, “Adalet yerini bulsun. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum” diye konuştu.

9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum

Cinayet zanlısı Aydın Adlım mahkemede; “Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım. Çocuklarımı ve eşimi almaya gelmiştim. Ben mağdurum, 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum” sözleriyle kendini savundu.

Savunma avukatı suçun ağır tahrik altında işlendiğini ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay sırasında 15 yaşında olan Derviş Adlım hakkında ise zorla getirme kararı verdi.

Ailenin avukatı Yağmur Yalçın olayda yaralanan çocuklara yönelik de kasıt olduğunu belirterek, “Çocukların doğrudan kasten öldürülmeye yönelik ateş edilip edilmediğine ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ettik. Derviş Adlım'ın ifadesi bu konuya açıklık getirecek. Ulaşılamaz ise savcılar mütalaa hazırlayacaktır. Biz tasarlayarak ve planlanarak oraya gelindiği ve kasten öldürdüğünü düşünüyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Olaydan sonra kızım ve torunlarım gittiler

Olay günü yaşananları anlatan Derviş Duran, “Ben belediyede işçiyim. Olay sırasında çalışıyordum. Akşamüstü eve geldiğimde olay olmuştu. Kızımla tartışmış, o da bize geldi. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza kol kanat açtık. Damadım daha önce eve gelip üç çocuğunu alıp gitti. Sonra bırakıp diğer üç çocuğunu aldı. Çocukları aç bırakmış, torunlar geldiğinde ‘Bizi gönderme, açlıktan ölüyoruz' dediler. Bu nedenle hanım göndermek istemiyor. O da çocukları bırakıp gidiyor. Bir dahaki sefere planlayarak gelmiş. Yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Olaydan sonra kızım ve torunlarım gittiler. Haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.