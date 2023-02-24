BIST 5.070
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.102,80
HABER /  GÜNCEL

Can Paker hayatını kaybetti ölüm haberini kardeşi Canan Barlas duyurdu

Can Paker hayatını kaybetti ölüm haberini kardeşi Canan Barlas duyurdu

Açık Toplum Vakfı ve TESEV'in eski başkanı Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

Abone ol

Açık Toplum Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) eski başkanı Can Paker yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini Paker'in kardeşi Canan Barlas, sosyal medya hesabından duyurdu. Barlas, Paker'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Çok değerli abim Can Paker’i kaybettik..." yazdı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Paker, Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Can Paker kimdir?

Nafiz Can Paker 1942 yılında Eskişehir'de doğdu.

İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı.

TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer aldı ve danışma kurulu başkanlığı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini üstlendi.

Can Paker, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik ‘Akil İnsanlar’ listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik karar aldı! Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu
Valilik karar aldı! Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu
Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi için flaş karar! BDKK oranı yüzde 90'a çıkardı
Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi için flaş karar! BDKK oranı yüzde 90'a çıkardı
Hayali için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlayan küçük Özcan'ın yüzü güldü
Hayali için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlayan küçük Özcan'ın yüzü güldü
Murat Kurum'dan yeni yapılacak evlerle ilgili açıklama esnafa da iyi haberi verdi
Murat Kurum'dan yeni yapılacak evlerle ilgili açıklama esnafa da iyi haberi verdi
Bekir Bozdağ'dan 'kolon kesme' iddialarına yanıt
Bekir Bozdağ'dan 'kolon kesme' iddialarına yanıt
Kendileri küçük bağışları çok büyük oldu valiye elleriyle teslim ettiler
Kendileri küçük bağışları çok büyük oldu valiye elleriyle teslim ettiler
İSKİ'den İstanbullulara kritik su uyarısı! Barajlar alarm verdi önlemler yolda
İSKİ'den İstanbullulara kritik su uyarısı! Barajlar alarm verdi önlemler yolda
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla UEFA Kupası koleksiyoncusu! Kadro değeri 240 milyon Euro
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla UEFA Kupası koleksiyoncusu! Kadro değeri 240 milyon Euro
Rize'de köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmenden acı haber
Rize'de köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmenden acı haber
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Armağan Çağlayan '1 milyon TL bağış' iddiasına açıklık getirdi
Armağan Çağlayan '1 milyon TL bağış' iddiasına açıklık getirdi
MİT Başkanı Hakan Fidan iddiası! Gizlice Hatay'a gidip kimlerle ne konuştu?
MİT Başkanı Hakan Fidan iddiası! Gizlice Hatay'a gidip kimlerle ne konuştu?