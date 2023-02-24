Can Paker hayatını kaybetti ölüm haberini kardeşi Canan Barlas duyurdu

Açık Toplum Vakfı ve TESEV'in eski başkanı Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Paker'in uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

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Açık Toplum Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) eski başkanı Can Paker yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini Paker'in kardeşi Canan Barlas, sosyal medya hesabından duyurdu. Barlas, Paker'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Çok değerli abim Can Paker’i kaybettik..." yazdı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Paker, Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Can Paker kimdir?

Nafiz Can Paker 1942 yılında Eskişehir'de doğdu.

İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı.

TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer aldı ve danışma kurulu başkanlığı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini üstlendi.

Can Paker, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik ‘Akil İnsanlar’ listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmişti.