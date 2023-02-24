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Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in Son 16 Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Sivasspor Fiorentina ile, Başakşehir ise Gent takımı ile eşleşti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seribaşı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak.

Kurada Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri:

AEK Larnaca-West Ham United
Fiorentina-Sivasspor
Lazio-AZ Alkmaar
Lech Poznan-Djurgarden
Basel-Sovan Bratislava
Sheriff-Nice
Anderlecht-Villarreal
Gent-Başakşehir

Konferans Ligi'nde turlar hangi tarihlerde oynanacak?

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 7 Haziran 2023

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