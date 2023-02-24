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Yaşar Okuyan CHP'den kovuldu, 'Akşener dosyası'na ne oldu?

Yaşar Okuyan, bir televizyon programında, Meral Akşener ile ilgili bir dosyayı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermişti. Kılıçdaroğlu'ndan konu ile ilgili hiç bir açıklama gelmedi, üstüne üstlük Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edildi.

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan CHP'ye katılmış, Kemal Kılıçdaroğlu da yakasına CHP rozetini takmıştı. Sonrasında Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak açık açık Meral Akşener'i tehdit etmiş ve Akşener’i insan yüzüne bakamayacak duruma düşürecek olan dosyaları Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini söylemişti. Bu sözlerin ardından Yaşar Okuyan CHP'den kovuldu ancak ne Yaşar Okuyan’dan, ne Akşener'den, ne de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konu ile ilgili tek bir açıklama gelmedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

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