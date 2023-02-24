Antalya Gazipaşa'da 3 gündür kayıp! Bulana 10 bin lira ödül

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 6 senedir gözü gibi baktığı 'Duman' isimli kedisi kaybolan bir vatandaş, hayvanının yokluğu nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Bölgedeki vatandaşlardan destek bekleyen hayvansever, kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

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Gazipaşa Gazi Mahallesi'nde 15 Temmuz Parkı yanındaki evlerinden kaybolan kedi için arama çalışması başlatan hayvansever, her yerde aramasına rağmen kedisini bulamadı.

Kedisinden 3 gündür haber alamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını belirten vatandaş, bölgedekilerden de destek istedi.

6 yıldır birlikte yaşadığı kedisi ‘Duman’ı bulana 10 bin TL ödül vaat eden hayvansever, "Kedim 3 gün önce Gazi Mahallesi 15 Temmuz Parkı yanındaki evimden kayboldu. Her yerde arıyorum. Buralarda yaşayan vatandaşların daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Kedimi bulmak için sokak sokak gezildi. Kedim çok uysal bir kedi. Gri-beyaz alaca renkte, ismine çok duyarlı. 'Duman gel oğlum' dendiğinde anında koşarak gelebilen bir kedi. Kedim erkek, cinsi tekir, bulanların 0532 369 05 57 numaralı telefondan haber vermesini rica ediyorum" dedi.