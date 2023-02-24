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Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler

Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üç katlı binanın zemin katında bulunan onlarca biber çuvalı, yan yatan binanın tamamen yıkılmasını önledi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler İslahiye'de de yıkıma neden oldu.

İlçe merkezindeki 18 kişinin yaşadığı üç katlı bina, depremler nedeniyle zarar gördü.

Zemin katında bulunan kurutulmuş biber çuvallarının üzerine yaslanan bina, çuval olmayan bölümdeki taşıyıcıların zarar görmesi sonucu küçük bir açıyla yana yattı.

Depremin ardından bina sakinleri ikinci kattan atlayarak dışarıya çıktı.

"Biber çuvalları olmasaydı bina tamamen yıkılırdı"

Depremzede Davut Karakuş, AA muhabirine, biber çuvalları sayesinde binanın yıkılmadığını söyledi.

Deprem nedeniyle binanın yan yattığını ifade eden Karakuş, binanın zemininde depoladıkları 45 ton kurutulmuş biberin bulunduğu çuvallar sayesinde hayata tutunduklarını ifade etti.

Çuvalların deprem sırasında eve esneklik sağladığını aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

"Bizim kurtulma şansımız bu biberler oldu. Önce Allah sonra bu biberler sayesinde ayaktayız. Bu binada 18 kişilik bir aile olarak yaşıyorduk. 18 kişi de depremden sonra evin penceresinden aşağı atladık. Eşimle babamın bel kemiğinde kırık var. Çuvallardaki 45 tona yakın biber sayesinde kurtulduk çok şükür. Bu biber çuvalları olmasaydı bina tamamen yıkılırdı."

Çuval bulunmayan bölümün çöktüğünü anlatan Karakuş, çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Depremler nedeniyle çok korktuklarını anlatan Karakuş, "Deprem önce git gel yaptı, sonra aşağıdan vurunca kolonları patlatıyor. Kolonların patlamasıyla biberler devreye giriyor. Bina şu anda çuvalların üzerinde. Binanın bütün ağırlığı çuvalların üzerinde." dedi.

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