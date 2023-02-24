Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı

Adalet Bakanlığından depremzedelerin veraset belgesi almasına ilişkin önemli bir karar geldi.

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Adalet Bakanlığından depremzedelerin veraset belgesi almasına ilişkin önemli bir karar geldi. Bakanlığın açıklamasına göre, depremden etkilenen kişiler sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabilecek.

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına "Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri" konulu resmi yazı gönderdi.

Buna göre, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceği belirtildi.