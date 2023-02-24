BIST 5.092
DOLAR 18,89
EURO 20,02
ALTIN 1.106,79
HABER /  EKONOMİ

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 87,1 arttı

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 87,1 arttı

TÜİK, 2022 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2022 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 87,1 artarak 238 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 89,4 artarak 6 bin 547 TL oldu.

Abone ol

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 82,8 artış göstererek 253 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 91,6 artış göstererek 225 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 88,9 oranında artarak 6 bin 729 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 88,4 artarak 5 bin 393 TL oldu.

2022 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 362 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 305 TL ile Ordu ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 191 TL ile Hatay ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 139 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 7 bin 750 TL ile Çanakkale'nin, kadın işçilere 5 bin 550 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 5 bin TL ile Osmaniye ilinde, kadın işçiler için 5 bin 347 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem anındaki şokla öyle bir şey yaptı ki çocukları bağırdı: Çık dışarı
Deprem anındaki şokla öyle bir şey yaptı ki çocukları bağırdı: Çık dışarı
Nüfus Müdürlüğü geçici kimlik belgesi ile ilgili açıklama yaptı
Nüfus Müdürlüğü geçici kimlik belgesi ile ilgili açıklama yaptı
UEFA ülke sıralamasında Türkiye için büyük fırsat! Sırbistan ve Avusturya piyangosu
UEFA ülke sıralamasında Türkiye için büyük fırsat! Sırbistan ve Avusturya piyangosu
MİT'ten nokta operasyonu! İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyonu! İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi
Bilecik'te 19 yaşındaki Bilgehan bulundu! Kayboldu zannedildi gerçek herkesi şoke etti
Bilecik'te 19 yaşındaki Bilgehan bulundu! Kayboldu zannedildi gerçek herkesi şoke etti
Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı
Adana'da artçı depremde göçük oldu! Maden işçisi ağır yaralandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım
Şamil Tayyar'dan MHP milletvekili Sermet Atay'a uyuşturucu ve fuhuş suçlaması! Deprem bölgesinde kavga çıktı
Şamil Tayyar'dan MHP milletvekili Sermet Atay'a uyuşturucu ve fuhuş suçlaması! Deprem bölgesinde kavga çıktı
Depremzede kadından tüyler ürperten sözler: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Depremzede kadından tüyler ürperten sözler: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Zafer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Zafer Şahin '14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek' dedi 11 il ve 23 ilçede seçmenin durumu yazdı
Eşi yanında öldü 3 çocuğunu da kaybetti depremzede o anları anlattı
Eşi yanında öldü 3 çocuğunu da kaybetti depremzede o anları anlattı
Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bunu söyleyip dolandırdı!